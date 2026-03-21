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Nord Sindian : le capitaine André Senghor succombe à ses blessures



Nord Sindian : le capitaine André Senghor succombe à ses blessures
Le capitaine André Senghor est décédé des suites de ses blessures, après avoir été gravement touché lors du récent incident survenu au nord de Sindian.
 
Il faisait partie des militaires blessés lors de cette opération dans cette zone sensible.
Ce décès alourdit le bilan et rappelle la dangerosité des missions menées dans cette région. 
 
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Moussa Ndongo

Samedi 21 Mars 2026 - 08:26


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