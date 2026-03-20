Espagne : La JPS décline l’invitation de Bassirou Diomaye Faye à Madrid

La Jeunesse Patriotique Sénégalaise (JPS)-section Espagne informe qu’elle ne participera pas à l'invitation du « militant Bassirou Diomaye Faye adressée aux militants de PASTEF–Les Patriotes, le mardi 24 mars 2026 Madrid ».



« Cette décision résulte de notre désaccord avec les prises de position et actes politiques que nous considérons contraires à la ligne et aux orientations du parti PASTEF-Les Patriotes », a-t-elle mentionné dans un communiqué publié ce 20 mars.



La JPS-Espagne réaffirme son engagement aux côtés du Président de PASTEF-Les Patriotes Ousmane Sonko, et « reste pleinement mobilisée pour poursuite le travail en vue de la réalisation de la vision d'un Sénégal juste, souverain et prospère ».



Les militants de Pastef invitent tous les « patriotes à ne pas se rendre complices de manœuvres, de combines ou de trahisons politiques contraires à l'esprit et aux valeurs du combat patriotique ».