Saudi Pro League : Sadio Mané buteur, Al Nassr tout proche du titre

C'est le suspense au terme de la dernière journée de la Saudi Pro League. Alors qu'Al Hilal menait (1-0) sur la pelouse d'Al Feiha dès les premières minutes et semblait prendre l'ascendant sur Al Nassr, alors accroché (0-0), c'est finalement Sadio Mané qui a délivré les siens.



À la demi-heure de jeu (33e), l'attaquant sénégalais a marqué d'un joli coup de tête, inscrivant ainsi son dixième but en championnat cette saison. Coman a ensuite doublé la mise avant que Cristiano Ronaldo n'enfonce le clou avec le troisième but.



Al Nassr mène actuellement (3-1) face à Damac. Les coéquipiers de Sadio Mané et de Cristiano Ronaldo sont désormais tout proches de décrocher leur premier titre majeur en Arabie saoudite.



