Anderlecht : Ilay Camara sort sur blessure contre Saint-Trond

Convoqué ce jeudi par Pape Thiaw pour la Coupe du monde 2026, Ilay Camara a été contraint de sortir sur blessure dès la 14e minute du match opposant Anderlecht à Saint-Trond, pour le compte de la 9e journée de Jupiler League, le championnat belge de football.



Un scénario qui rappelle celui survenu avant la dernière Coupe d'Afrique des nations. En effet, le joueur avait déjà dû déclarer forfait pour la CAN au Maroc, après s'être blessé peu de temps après sa convocation.