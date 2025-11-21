Kolda : le jeune Boris Diedhiou retrouvé mort en brousse après plusieurs jours de recherches

La ville de Kolda est sous le choc. Le jeune Boris Diedhiou, employé à la Caritas locale, a été retrouvé mort ce vendredi 21 novembre dans une zone forestière après plusieurs jours de recherches infructueuses. Son corps, découvert en état de putréfaction avancée, gisait à côté de son fusil de chasse, a informé une source contactée par le correspondant local de PressAfrik.



Selon un proche, Boris avait quitté son domicile en début de semaine pour une partie de chasse. Mais, depuis son départ, il n’avait plus donné aucun signe de vie, suscitant l’inquiétude de ses proches. Face à la situation, des recherches ont été lancées, mobilisant notamment les Forces de défense et de sécurité (FDS). Malgré leurs efforts, celles-ci n’avaient jusque-là pas réussi à retrouver le jeune homme.



Ce n’est que ce vendredi que sa dépouille a été localisée au cœur de la forêt. L’état avancé de décomposition du corps a conduit les autorités compétentes à ordonner une inhumation immédiate sur place, conformément aux mesures sanitaires en vigueur pour ce type de situation.



La nouvelle de cette disparition tragique a plongé la communauté de Kolda et ses collègues de Caritas dans une profonde consternation. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes du drame.



En attendant, familles, proches et collaborateurs pleurent la perte d’un jeune homme décrit comme engagé et apprécié de tous.