Kolda : les étudiants du centre universitaire protestent contre la fermeture du restaurant

Les étudiants du Centre universitaire délocalisé de l'université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda sont montés au créneau ce lundi 12 janvier pour dénoncer la fermeture de leur restaurant universitaire. Très remontés, ils ont investi les rues de la ville, délogeant au passage des élèves de certaines écoles, afin de faire entendre leur voix.



Selon les manifestants, la fermeture du restaurant porte gravement atteinte à leurs conditions d’étude. « Nous n’allons pas faire cours tant que le restaurant reste fermé », a martelé le porte-parole des étudiants, Khalifa Ababacar Mbengue, lors d’une interview accordée au correspondant de PressAfrik à Kolda.



Tout en affichant leur détermination, les étudiants se veulent toutefois ouverts au dialogue. Khalifa Ababacar Mbengue a insisté sur le caractère pacifique de leur lutte et a lancé un appel direct au ministère de tutelle. « Nous demandons au ministère de venir discuter directement avec les étudiants koldois sur leurs conditions d’étude », a-t-il plaidé, estimant qu’une solution durable ne peut être trouvée que par la concertation.



À signaler qu’au moment de notre passage sur les lieux, aux environs de 12h30, le restaurant universitaire était toujours fermé et placé sous surveillance policière.