Kolda : les femmes du Fouladou en première ligne pour la promotion et le respect de leurs droits

Les femmes du Fouladou ont fortement marqué leur engagement en faveur de la promotion et du respect de leurs droits, à l’occasion de l’initiative dénommée « Village de l’égalité », organisée ce jeudi 26 mars à Kolda. Cette activité est portée par ONU Femmes, en partenariat avec l'UNFPA et l’ONG FODDE.



Placée sous le thème « Droit, Justice et Action pour toutes les femmes et les filles », cette rencontre s’inscrit dans le cadre des célébrations du mois de mars, dédié à la femme. Elle a réuni de nombreuses participantes venues s’informer, échanger et renforcer leurs capacités sur des questions essentielles liées à leurs droits.



Au cœur de l’événement, un panel a permis d’aborder des thématiques majeures telles que le droit de la famille, le mariage et l’héritage. Ces échanges ont offert aux participantes une meilleure compréhension des textes juridiques et des mécanismes de protection existants, dans un contexte où l’accès à l’information juridique demeure encore limité pour une grande partie des femmes.



Prenant la parole lors de la cérémonie officielle d’ouverture, le coordonnateur sud de ONU Femmes en Casamance, M. Diallo, a déploré la faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Une situation qu’il juge paradoxale, au regard de leur poids démographique, estimé à plus de 49 % de la population nationale selon les données du dernier recensement. Il a également souligné que seulement 4,2 % des femmes ont accès à la formation professionnelle à Kolda, malgré leur rôle central dans les activités agricoles, la transformation, le commerce entre autres.



Dans la même dynamique, la coordonnatrice régionale de l'UNFPA a plaidé pour la mise en œuvre d’actions concrètes visant à renforcer l’entreprenariat féminin et l’autonomisation économique des femmes, considérées comme des leviers essentiels du développement local.



De son côté, l’adjoint au gouverneur de Kolda, Bonaventure Kalamo, a mis en lumière les défis persistants dans la région du Fouladou. Il a notamment évoqué les problématiques liées à l'accès à la terre, l’éducation des filles et leur maintien à l’école, ainsi que la persistance des mutilations génitales féminines (MGF) et des mariages précoces.



Face à ces enjeux, l’autorité administrative a recommandé l’élaboration d’un mémorandum à l’issue de cette journée. Ce document devrait servir de feuille de route aux acteurs territoriaux de Kolda, afin de coordonner les actions et renforcer les initiatives en faveur de la promotion des droits des femmes à l’échelle régionale.



À travers le « Village de l’égalité », les organisateurs ambitionnent ainsi de poser les bases d’un engagement collectif durable, pour une société plus équitable où les femmes et les filles jouissent pleinement de leurs droits.