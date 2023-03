Kolda : plusieurs tombes profanées et saccagées

Dans la région de Kolda plusieurs cimetières ont fait l’objet de profanation, dont celui du quartier populaire de Gadapara. À en croire « Rewmi Quotidien », c’est pleine nuit, que des individus non identifiés se sont introduits dans différents cimetières de ladite localité.



Le journal relate que dans certains cimetières beaucoup de tombes ont été saccagées et profanées. Les os des personnes enterrées ont été enlevés pour le plus grand nombre.



Tandis que dans d’autres tombes des pratiques mystiques y ont été faites, des gris-gris, des amulettes et autres objets de sorcelleries y ont été enterrés.



La police qui a été alertée a fait les constats d’usage. Toutefois, le commissaire a dénoncé l’absence quasi-générale de lumière dans les cimetières. Des enquêtes sont ouvertes.