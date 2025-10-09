Kolda : près de 200 femmes et jeunes filles dépistées dans le cadre d’« Octobre rose »

La campagne “Octobre rose” se poursuit dans le sud du Sénégal avec une forte mobilisation autour du dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus. Près de 200 femmes et jeunes filles du district sanitaire de Kolda ont été consultées mercredi, dans le cadre d’une initiative portée par le Mouvement des cadres patriotes (MONCAP).« Nous sommes à Kolda avec la caravane du MONCAP pour organiser des consultations gratuites sur le cancer du col de l’utérus et du sein, et nous avons près de 200 femmes et jeunes filles dépistées », a indiqué le docteur Mor Diagne, coordonnateur des “Vacances médicales patriotiques” et conseiller technique du ministre de la Santé en charge de la pharmacie.Cette opération s’inscrit dans une tournée régionale qui couvre les trois régions naturelles de la Casamance. Après Ziguinchor et Bounkiling, dans la région de Sédhiou, la caravane médicale a poursuivi son parcours à Kolda avant de s’achever ce jeudi à Vélingara, rapporte Aps.Selon les organisateurs, plus de 700 femmes et jeunes filles ont bénéficié gratuitement de ces dépistages dans les différentes étapes de la caravane. L’objectif, explique le Dr Diagne, est de « renforcer la prévention et la détection précoce » des cancers féminins dans les zones les plus reculées, souvent confrontées à un manque d’accès aux services de santé spécialisés.Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale “Octobre rose”, dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus. Elle met en avant l’importance du dépistage précoce, un moyen essentiel pour réduire la mortalité liée à ces maladies qui touchent chaque année des milliers de femmes au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.