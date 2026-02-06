Kolda : trois individus interpellés pour escroquerie et exploitation illégale d’un établissement recevant du public

Le Commissariat de Kolda a procédé à l’interpellation de trois individus impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et d’exploitation illégale d’un établissement recevant du public, a-t-on appris de source sécuritaire.



Ces arrestations font suite à une plainte déposée le 31 janvier 2026 par une victime affirmant avoir été escroquée à hauteur de dix millions (10 000 000) de francs CFA. Selon les informations recueillies, le principal suspect se faisait passer pour un entrepreneur avant de disparaître après avoir encaissé la somme.



Les investigations menées par les éléments du Commissariat de Kolda ont permis de localiser le mis en cause principal, qui a été interpellé en compagnie de deux autres individus présentés comme ses complices. Lors de son audition, le suspect principal a reconnu les faits d’escroquerie, admettant avoir détourné les fonds à des fins personnelles.



L’exploitation technique de son téléphone portable a permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs éléments jugés compromettants, notamment des reçus de transactions financières, des passeports sénégalais, des cartes nationales d’identité ainsi que des visas bissau-guinéens.



Par ailleurs, les deux autres suspects ont reconnu leur participation à l’exploitation illégale de l’appartement qui servait de base à leurs activités frauduleuses.



Les trois individus interpellés ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur de leurs activités et d’éventuelles ramifications.