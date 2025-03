Kolda : un ex-militaire écroué pour escroquerie portant sur une somme de plus de 7 millions CFA.

Un ancien militaire, récemment libéré, s’est retrouvé derrière les barreaux après avoir été épinglé par les gendarmes de Diaobé. Il est poursuivi pour escroquerie et abus de confiance portant sur une somme de plus de 7 millions de francs CFA, au détriment de quatre victimes issues de Dakar, Tambacounda, Kaolack et Saint-Louis.



L’homme, connu pour sa ruse, se faisait passer pour un chauffeur de camion auprès de commerçants afin de conclure des contrats de transport de foin et de charbon. Une fois l’accord scellé et l’argent encaissé, il ne livrait jamais la marchandise aux propriétaires. Il revendait les chargements dans une autre ville avant de disparaître. Son mode opératoire ne s’arrêtait pas là : il dupait également les vrais chauffeurs de camion, les laissant sans leur dû après avoir utilisé leurs véhicules pour ses manœuvres frauduleuses.



Alertées par plusieurs plaintes, les forces de l’ordre ont lancé une traque qui a permis son interpellation vendredi dernier, alors qu’il tentait de fuir. Son arrestation marque un coup d’arrêt à ses activités malveillantes, au grand soulagement de ses nombreuses victimes. Il a été immédiatement placé sous mandat de dépôt et devra répondre de ses actes devant la justice.