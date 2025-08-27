Kolda : une fillette de 2 ans échappe à une tentative d’enlèvement

Une tentative d’enlèvement avortée a eu lieu à Kolda (sud), le 24 août dernier, dans le quartier Sikilo. La police a été alertée d’un possible rapt visant une fillette de 2 ans, M. Ibrahima, de nationalité nigérienne. Le suspect, également de nationalité nigérienne, répondant au nom de Djibril Malick, âgé de 20 ans, a été interpellé et conduit au commissariat.



Selon le quotidien Libération de ce mercredi 27 août, le mis en cause a ensuite été acheminé à l’hôpital régional de Kolda en raison des égratignures et des lèvres enflées qu’il présentait, après avoir été pris à partie par la foule qui a tenté de le lyncher. Une enquête approfondie est en cours.