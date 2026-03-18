Drame à Thiobon : un jeune pêcheur porté disparu après le chavirage d'une pirogue

Un jeune homme d'une vingtaine d'années est porté disparu depuis le lundi 16 mars 2026 à Thiobon, localité située dans le Blouf (commune de Karthiack), dans le département de Bignona (Sud). Le drame est survenu lors d'une partie de pêche à la ligne impliquant deux personnes. Alors que leur embarcation a chaviré au cours de l'activité, le compagnon de la victime, légèrement plus âgé, a pu être secouru à temps.



Les recherches, entamées immédiatement après l'accident, se sont poursuivies durant toute la journée du mardi sans permettre de retrouver le jeune disparu. « Le plus âgé a été secouru, tandis que le plus jeune est porté disparu », précisent les informations parvenues du secteur. Cette disparition plonge la communauté de Thiobon dans une profonde inquiétude.



En attendant la suite des opérations de secours, « c'est la tristesse qui s'est emparée de Thiobon ». Les autorités locales et les populations riveraines restent mobilisées pour tenter de localiser la victime dans les eaux du département de Bignona.