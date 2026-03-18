Victoire du Maroc sur tapis vert : " C’est du n’importe quoi. Autant sortir ce communiqué en 2037" , fustige Samir Nasri

La décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) de retirer la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 au Sénégal pour l'attribuer au Maroc a suscité une vague d'indignation ce mardi 17 mars 2026. Intervenant sur le plateau de Canal+, l'ancien footballeur international devenu consultant, Samir Nasri, a exprimé son incompréhension totale face à ce revirement « sur tapis vert ». Selon lui, le timing de cette annonce, survenant deux mois après la fin de la dernière édition, décrédibilise l'instance dirigeante du football africain.



« Ils l’auraient fait le lendemain de la finale, j’aurai compris. Mais attendre 2 mois pour nous sortir ça, alors que le Sénégal a déjà célébré ? C’est du n’importe quoi. Autant sortir ce communiqué en 2037. Ça n'a aucun sens », a-t-il déclaré avec véhémence.



Visiblement en colère, le consultant a estimé que cette gestion de dossier portait un coup dur à l'image de marque de la compétition et de l'institution. « C’est n’importe quoi. L’image de la CAF a été écornée après la finale, mais là, elle se ridiculise ! », a ajouté Samir Nasri.



Cette sortie médiatique intervient alors que l'opinion publique sénégalaise et de nombreux observateurs sportifs réclament des éclaircissements sur les motivations réelles de ce retrait soudain au profit du Maroc.