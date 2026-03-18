Cybercriminalité : 14 Nigérians déférés par la DSC pour un phishing bancaire de 27 millions FCFA

La Division Spéciale de Cybersécurité (DSC) a mis fin aux activités d'un important réseau de cybercriminels spécialisé dans le vol de données bancaires, dont le préjudice est estimé à plus de 27 millions de francs CFA. Quatorze individus de nationalité nigériane ont été déférés devant le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, à l'issue d'une enquête déclenchée par des plaintes de la Société Générale Sénégal (SGS) et de plusieurs clients victimes de retraits frauduleux.



Le mode opératoire reposait sur l'envoi de faux e-mails imitant ceux de la banque, contenant des liens vers des sites miroirs reproduisant l'interface officielle de l'application bancaire. Une fois les identifiants saisis par les victimes, les fraudeurs les récupéraient pour effectuer des transferts via des services de mobile money. « Les cybercriminels envoyaient de faux emails imitant ceux de la banque, accompagnés de liens redirigeant vers des sites frauduleux reproduisant l'interface officielle de l'application bancaire », précisent les sources de Seneweb.



L'opération coordonnée de la DSC a permis d'identifier des cellules actives à Guédiawaye, Tivaouane Peulh, Yeumbeul et aux Maristes, menant à l'interpellation de 19 individus et à la saisie de 29 téléphones et 8 ordinateurs. Les enquêteurs ont également découvert des comptes ouverts sous de fausses identités, dont l'un affichait des transactions de 15 millions de francs CFA en quelques semaines. Sur l'ensemble des suspects, 14 ont été présentés au parquet tandis que 5 ont été remis en liberté faute d'éléments incriminants.



Face à la recrudescence de ces fraudes, la DSC exhorte les citoyens à la vigilance en rappelant des règles de sécurité essentielles. L'unité conseille notamment de : « Ne cliquez jamais sur un lien reçu par e-mail ou SMS vous demandant de "sécuriser" ou de "mettre à jour" vos informations bancaires » et de « ne communiquez jamais vos identifiants bancaires (login, mot de passe, code de validation), même à une personne se présentant comme votre banque ». Les autorités invitent également les usagers à vérifier systématiquement les adresses URL et à signaler toute tentative suspecte.