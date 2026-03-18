Scandale à Grand-Yoff : un entraîneur de basket poursuivi pour abus par contrainte sur une mineure de 11 ans

Le commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff a placé en garde à vue, ce mardi 17 mars 2026, W.B., un entraîneur de basket de 28 ans soupçonné d'agressions sexuelles répétées sur une mineure de 11 ans. Les faits remonteraient à septembre 2025, lors d'un tournoi organisé à Mbour auquel participait la jeune victime, élève en classe de CM2 et joueuse au Conachap Basket Club. L'interpellation fait suite à une plainte déposée par les parents le 12 mars dernier, après avoir été alertés par des proches.



Selon les déclarations de la victime consignées par les enquêteurs, les abus auraient eu lieu à au moins cinq reprises durant le séjour sportif. La jeune fille a soutenu avoir été « invitée toutes les nuits par son coach dans sa tente pour abuser d'elle par contrainte ». Un examen gynécologique pratiqué sur réquisition a conclu à une « lésion hyménale ancienne à 11 heures », confirmant ainsi la réalité des violences sexuelles subies par l'enfant.



Face aux policiers, le mis en cause a partiellement reconnu les faits matériels tout en niant toute intention criminelle. S'il a admis avoir partagé sa tente avec la fillette et lui avoir « offert des bananes », il nie catégoriquement tout abus sexuel. Les parents, de leur côté, ont réaffirmé leur volonté de « porter l'affaire devant la justice » pour que les agissements allégués ne restent pas impunis.



L'enquête ouverte par le commissariat de Grand-Yoff se poursuit activement afin de réunir l'ensemble des éléments de preuve. Selon des sources de Seneweb, le suspect devrait être présenté au procureur de la République à l'issue de sa garde à vue pour répondre des chefs d'accusation d'agression sexuelle sur mineure.