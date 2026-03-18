Visite technique décentralisée : le ministère déploie des bancs mobiles dans 10 régions pour soulager les transporteurs

Le Ministère des Transports terrestres et aériens (MiTTA) a annoncé ce mardi 17 mars 2026 le déploiement de bancs mobiles de contrôle technique dans les régions éloignées de Dakar dès la deuxième quinzaine d'avril. Ce dispositif concernera Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Matam, Saint-Louis, Louga, Kaffrine et Kaolack. L'objectif est de permettre aux propriétaires de minicars de 12 à 19 places, concernés par l'opération de rappel en cours jusqu'en mai, d'effectuer leurs tests réglementaires sans obligation de déplacement vers la capitale.



Cette mesure exceptionnelle fait suite à des concertations avec les organisations syndicales pour concilier les impératifs de sécurité routière et les contraintes logistiques des professionnels de la route. Parallèlement, un Comité ad hoc a été instauré pour traiter les points de tension majeurs du secteur : la réglementation des contrôles routiers, l'éventuelle levée de l'interdiction de circulation nocturne (00h-05h) et la gestion de la concurrence entre taxis, VTC et transports informels.



Composé de services techniques de l'État et de représentants des transporteurs, ce comité devra formuler des propositions opérationnelles en lien avec les conclusions des États généraux des Transports publics. Le ministère réaffirme ainsi sa volonté de maintenir un dialogue permanent tout en garantissant le respect du pacte social de stabilité et des normes de sécurité qui s'imposent à l'ensemble des acteurs du transport au Sénégal.