Kolda : une quarantaine de jeunes en formation à l’Académie des leaders du futur

Du 9 septembre au 4 octobre, une quarantaine de jeunes koldois, âgés de 14 à 18 ans, prennent part à la troisième édition de l'Académie des leaders du futur. Un programme intensif mêlant formation, découverte et inspiration, initié par l’Association pour la Promotion du Développement Économique et Territorial (ADET).



Au menu, un bootcamp de déconstruction, des ateliers sur les innovations technologiques appliquées à l’agriculture, des modules de développement personnel et de leadership, ainsi que des visites d’entreprises. Autant d’activités destinées à préparer les jeunes aux enjeux de demain et à leur donner les outils pour construire un projet professionnel solide.



« Il est question d’orienter les jeunes dès le bas âge pour qu’ils sachent les métiers émergents, les métiers d’avenir. Car ils commettent souvent l’erreur d’attendre de réussir au bac pour commencer à réfléchir sur leur avenir », a expliqué Moudjibou Rahmane Baldé, Directeur exécutif de l’ADET, lors du lancement officiel.



Cette édition est placée sous le parrainage de Sanoussi Diakité, inventeur de la célèbre machine à décortiquer le fonio et membre reconnu de la communauté scientifique mondiale. Devant les jeunes participants, il a livré un message empreint d’encouragement : « Ayez de l’audace et misez sur l’agriculture. C’est un secteur qui offre des opportunités réelles pour s’insérer professionnellement, gagner sa vie et contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal. »



En offrant aux jeunes ce type d’espace d’apprentissage et de réflexion, l’ADET entend faire de Kolda un terreau fertile pour les futurs leaders capables d’allier innovation, responsabilité et ancrage territorial.