Kolda : une trentaine de femmes formées à la transformation de céréales

Une trentaine de femmes du Fouladou viennent de boucler une formation en techniques de transformation de céréales, une initiative portée par l’association Guné avec l’appui de ses partenaires. Cette action s’inscrit dans une dynamique de promotion de l’autonomisation féminine et du développement d’une économie sociale, écologique et inclusive à Kolda.



Durant plusieurs jours, les bénéficiaires ont été initiées à des procédés modernes et durables de transformation de produits céréaliers, leur permettant ainsi de valoriser les ressources locales tout en améliorant leurs revenus.



« Cette formation offerte par Guné avec l’appui de ses partenaires est vraiment une aubaine. Elle nous permet désormais de voir la vie en rose en exerçant un métier et en gagnant de l’argent, mais aussi nos familles auront à leur disposition de la nourriture de qualité, saine et biologique pouvant améliorer la santé », s’est réjouie Madame Ami Baldé, porte-parole des participantes.



Mme Baldé a par ailleurs invité ses consœurs à partager les connaissances acquises dans leurs communautés respectives. « La démultiplication de ces savoirs contribuera sans doute à l’amélioration des conditions de vie des femmes partout dans le Fouladou », a-t-elle ajouté.



Avec cette initiative, l’association Guné confirme son engagement en faveur du renforcement des capacités des femmes rurales, véritable levier de développement local.