Korité 2025 : la SONAGED met en place un dispositif spécial de collecte face l’explosion des déchets

"Ce dispositif renforcé est en place sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après la fête de Korité pour gérer efficacement l'augmentation significative du volume de déchets collectés durant cette période", a déclaré M. Sarr à l'Agence de presse sénégalaise (L’Aps).

Le dispositif comprend plusieurs phases opérationnelles. Les équipes effectuent d'abord une collecte préventive avant la prière, puis "Cette étape est suivie de la grande mobilisation de fin de journée pour faire face au pic de production de déchets", a expliqué le directeur général. Le lendemain de la fête, les efforts se concentrent sur les marchés et zones très fréquentées pour normaliser la situation.

Pour cette opération, la SONAGED a mobilisé d'importants moyens matériels incluant des bennes, des camions, des tricycles et des compacteurs, ainsi qu'un contingent de 3 200 agents des équipes d'intervention rapide. M. Sarr a souligné la nécessité d'une coordination efficace avec les collectivités territoriales, les services de sécurité et les partenaires privés.



Un programme de communication a été mis en œuvre pour informer les citoyens sur les horaires et points de dépôt spécifiques, dans le but d'optimiser la collecte et prévenir les dépôts sauvages. En amont des festivités, dès 15 jours avant l'événement, des actions ciblées avaient été menées dans les principaux sites générateurs de déchets.

"Ces opérations avaient ciblé les sites de rassemblement, les zones commerciales, les lieux de culte et de prière", a précisé Khalifa Ababacar Sarr, détaillant la stratégie préventive mise en place pour cette édition de la Korité.

