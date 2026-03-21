Korité 2026 : le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à préserver l’esprit de solidarité au-delà du Ramadan

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est exprimé ce samedi 21 mars après la prière de l’Eid al-Fitr, appelée communément Korité au Sénégal et marquant la fin du mois de Ramadan.



Le chef de l’État a accompli la prière à la Grande Mosquée de Dakar, où il a adressé un message de paix et de reconnaissance aux Sénégalais. Il a notamment salué l’élan de solidarité manifesté durant le mois sacré envers les personnes les plus vulnérables.



« Nous rendons grâce à Dieu, dans sa miséricorde infinie, de nous avoir permis de vivre et d'achever ce moment béni de ramadan, dans la paix et dans la ferveur », a-t-il déclaré.



Dans son intervention, Bassirou Diomaye Faye a également rendu hommage à l’imam de la Grande Mosquée de Dakar ainsi qu’à l’ensemble des autorités religieuses et coutumières du pays, soulignant leur rôle dans la préservation des valeurs et de la cohésion sociale.



Selon lui, le mois de Ramadan a une nouvelle fois illustré la force du peuple sénégalais. Durant ces semaines, les Sénégalaises et les Sénégalais ont fait preuve de patience, de compassion, de générosité et de solidarité envers les plus vulnérables. « Ce mois a une fois encore montré la force de notre nation, une communauté soudée, fidèle à ses valeurs, valeurs de respect, valeurs de solidarité, valeurs de fraternité. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire vivre cet esprit au-delà du ramadan », a exhorté le chef de l’Etat.



La prière a été dirigée par l’imam de la Grande Mosquée de Dakar, El Hadji Moussa Samb, en présence notamment d'Abdoulaye Makhtar Diop, Grand Serigne de Dakar, ainsi que du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, aux côtés d’autres personnalités.



Le président de la République a également adressé une pensée fraternelle à tous les compatriotes, de toute confession qui partagent les valeurs de foi, de paix et de solidarité. « Ensemble, dans l'unité et dans le sens des responsabilités, nous continuerons à faire avancer notre pays avec confiance et détermination », a soutenu le Président Diomaye.



Le chef de l’État a conclu son message par une prière pour le pays : « Qu’Allah accepte nos prières et nos sacrifices, qu'il exauce nos valeurs les plus sincères, qu'il bénisse durablement le Sénégal ».

