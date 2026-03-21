Korité 2026 : l’imam ratib de Kolda appelle à la mobilisation générale contre l'homosexualité

À l’occasion de la prière marquant la Korité 2026 à Kolda ce samedi 21 mars, l’imam ratib, Thierno Alasane Tall, a lancé un appel à la mobilisation des populations pour lutter contre l'homosexualité au Sénégal jusqu'à son éradication. Dans son sermon, le guide religieux a insisté sur la nécessité, selon lui, de préserver les fondements de la société en s’appuyant sur les enseignements de l’islam.



Après avoir rappelé les principes et préceptes de la religion musulmane, l’imam a invité ses concitoyens à faire preuve de vigilance et d’engagement face à l'homosexualité et les actes contre nature qu’il considère comme contraires aux valeurs religieuses et culturelles. Il a particulièrement interpellé les parents, qu’il place en première ligne, en les exhortant à assurer une éducation rigoureuse des enfants, fondée sur les valeurs morales et spirituelles.



« L’éducation reste le socle de toute société », a-t-il souligné, appelant à un encadrement accru de la jeunesse afin de prévenir les dérives et renforcer les repères.



Dans la même dynamique, le gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye, a abondé dans le sens du guide religieux. Prenant la parole à son tour, il a insisté sur la nécessité de protéger la jeunesse contre les influences négatives et les phénomènes émergents qui, selon lui, peuvent fragiliser le tissu social.



Les deux autorités ont ainsi plaidé pour une synergie d’actions entre les familles, les leaders religieux et les pouvoirs publics, afin de consolider les valeurs sociétales et assurer un encadrement adéquat des jeunes.