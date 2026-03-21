Journée mondiale de la santé bucco-dentaire : la MSAE renforce ses actions pour améliorer l’accès aux soins au Sénégal

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébrée le 20 mars 2026 sous le thème « Une bouche heureuse… une vie heureuse », la Mutuelle de Santé des Agents de l’État (MSAE) réaffirme son engagement en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins et du renforcement des actions de prévention.



Dans un communiqué, la MSAE rappelle que les maladies bucco-dentaires, en grande partie évitables, constituent un enjeu majeur de santé publique à l’échelle mondiale. Elles touchent près de 3,7 milliards de personnes et leurs conséquences impactent durablement la qualité de vie des populations.



Au Sénégal, les défis demeurent importants, notamment en raison d’un déficit en ressources humaines, avec un ratio estimé à un chirurgien-dentiste pour 32 500 habitants, traduisant les limites de l’offre de soins dans plusieurs zones du territoire.



La prévention et le traitement des affections bucco-dentaires sont coûteux et ne font généralement pas partie des prestations nationales prévues dans le cadre de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). La plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire ne disposent pas de services suffisants pour prévenir et traiter efficacement ces pathologies. De nombreux gaps sont ainsi identifiés, notamment l’insuffisance des ressources humaines. Au Sénégal, la situation reste préoccupante, avec un ratio encore éloigné des recommandations de l’OMS, qui préconise un chirurgien-dentiste pour 1 000 habitants. Sur le plan infrastructurel également, les insuffisances demeurent importantes.



Avec l’intervention de la MSAE dans ce secteur particulièrement sensible, des avancées significatives ont été enregistrées, notamment dans les zones où des cabinets dentaires ont été implantés. À titre illustratif :



à Mbacké, le ratio est passé de 1 chirurgien-dentiste pour 1,4 million d’habitants à 1 pour 700 000 habitants ;



à Dagana, il est passé de 1 pour 207 911 habitants à 1 pour 103 955 habitants.



Cette dynamique positive est observée dans l’ensemble des zones d’intervention de la MSAE, notamment à Dakar, Ziguinchor et Kaolack, où la mutuelle a mis en place des cabinets dentaires ou des centres médico-sociaux. Cet apport important dans l’amélioration de l’accès à des soins bucco-dentaires de qualité sera davantage renforcé avec le lancement imminent des projets de santé communautaire de la MSAE.



Les maladies bucco-dentaires sont causées par un ensemble de facteurs de risque modifiables communs à de nombreuses maladies non transmissibles (MNT), notamment la consommation de sucre, le tabagisme, la consommation d’alcool et les mauvaises pratiques d’hygiène, ainsi que par les déterminants sociaux et commerciaux qui les sous-tendent.



En cohérence avec les orientations définies par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale dans son communiqué du 19 mars 2026, la Mutuelle de Santé des Agents de l’État (MSAE), en sa qualité d’acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, réaffirme son engagement à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques de santé.



À ce titre, elle contribue activement au renforcement des actions de prévention, de sensibilisation et d’accès équitable aux soins bucco-dentaires, dans une dynamique structurée, durable et fondée sur les principes de solidarité, de proximité et d’impact social.



Face à ces enjeux, la MSAE a engagé des actions concrètes à travers l’implantation de cabinets dentaires et de centres médico-sociaux dans plusieurs localités du pays, permettant d’améliorer significativement l’accès aux soins et de réduire les inégalités territoriales.

