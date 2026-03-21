Dakar : Interpellation d'un multirécidiviste pour vol à main armée à Grand-Yoff

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé, le 19 mars 2026, à l’arrestation d'un individu activement recherché pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis de nuit avec usage de moyen roulant et arme blanche.



Selon la Police nationale, c’est dans la nuit du 28 février au 1er mars 2026, aux environs de 05 heures du matin, qu’une victime circulant à moto sur l’autoroute a été interceptée à hauteur de l’école Mariama Niass. Le suspect et son acolyte, également à bord d'une motocyclette, ont coupé la route à la victime. Sous la menace d'un coupe-coupe, cette dernière a été contrainte d'abandonner son véhicule pour se mettre à l'abri.



Les malfaiteurs ont ensuite utilisé la technique du remorquage entre deux motos pour acheminer l'engin volé vers le secteur de Colobane.



Lors de son audition, l’individu a reconnu sans réserve les faits. Les investigations révèlent qu'il s'agit d'un multirécidiviste notoire, déjà déféré à plusieurs reprises entre 2024 et 2025 pour des délits similaires.



Le suspect a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit pour identifier et interpeller son complice.