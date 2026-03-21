Sénégal : le Président Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux militaires décédés en Casamance

À l’occasion de la prière de l’Eid al-Fitr, communément appelée Korité au Sénégal et marquant la fin du mois de Ramadan, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu hommage aux militaires sénégalais récemment décédés au nord Sindian, en Casamance (sud).



S’exprimant après la prière, le chef de l’État a adressé ses condoléances aux familles des victimes et à l’ensemble de la Nation.



« Je voudrais exprimer mes condoléances émues à l'ensemble des familles et à toute la nation pour la perte des soldats que nous avons enregistrés récemment dans le sud du pays », a déclaré le chef de l’Etat.



Il a également eu une pensée pour les militaires blessés, à qui il a souhaité un prompt rétablissement.



Pour rappel, plusieurs soldats ont perdu la vie dans un accident survenu lors d’opérations de destruction de champs de chanvre indien en Casamance, près de la frontière avec Gambie. Plusieurs blessés ont également été signalés lors de cet incident.



