Korité: ceux qui veulent voyager peuvent demander une autorisation, selon le ministre de l’Intérieur

Le ministre sénégalais de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, s’est prononcé ce jeudi sur les voyages en de la fête de Korité, au moment où les transports interurbains toujours interdits, à cause du coronavirus. Il a fait savoir que ceux qui veulent voyager peuvent demander une autorisation.



« Nous invitons au maximum les gens à rester parce que la fête de Korité est, certes, importante mais l’enjeu veut que les gens restent. Maintenant, s’ils ne veulent pas rester, ils peuvent demander une autorisation et très certainement, ils vont bénéficier d’assouplissement pour voyager », a déclaré Aly Ngouille Ndiaye qui procédait, ce jeudi, à la réception des 500 mille masques attribués aux lieux de culte dont la cérémonie s’est tenue à la zone industrielle de Diamniadio.



Le ministère de la Santé a rapporté, ce jeudi, 84 nouvelles contaminations au covid-19 et 1 décès, le 23e depuis l’apparition de la maladie à coronavirus au Sénégal, le 2 mars. Sur 992 tests effectués, 84 sont revenus positifs au Covid-19, soit un taux de positivité de 8,46, a indiqué la directrice générale de la Santé, Marie Khémess Ngom Ndiaye.



Lors du point de presse quotidien sur la situation de l’épidémie, elle a précisé que 73 des nouvelles contaminations étaient issues des cas contacts suivis tandis que 11 provenaient de la transmission communautaire à Dakar, Ziguinchor, Nioro et Touba.



Six cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann (01), l’hôpital de Ziguinchor (01) et l’hôpital Principal (04), a indiqué Marie Khémess Ngom Ndiaye. A ce jour, le Sénégal compte 2.189 cas de covid-19 dont 842 guéris, 23 décès et 1.323 patients sous traitement.