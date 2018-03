Koromack Faye sur les tueries d’enfant : "le Sénégal est hanté par... "

Alors que les meurtres d’enfants se succèdent de manière diabolique au Sénégal, chacun cherche à mettre la responsabilité sur le dos d’une frange de la société. Si ce n’est pas l’Etat, ce sont les politiciens, la police ou même les parents, selon bon nombre de commentaires dans les médias et les réseaux sociaux.

Le tradipraticien Samba Faye dit « Koromack » a désigné d’autres coupables. Le Saltigué confie qu’il y a d’autres types de personnes qui sont entrés dans ce pays. Et les sacrifices que ces gens commettent son typiquement étrangers aux réalités du Sénégal. « Le Sénégal est hanté par l’avènement des mauvais esprits », a-t-il révélé sur la Zik Fm



Koromack Faye suggère aux chefs de famille de continuer à faires des dons et autres œuvres de charité pour endiguer les mauvais esprits.

Par ailleurs, il reproche à certains journalistes de faire souvent de l’amalgame en évoquant des choses intitules. « Il ne faut jamais indexer personne. D’ailleurs ce n’est pas musulman. Celui qui veut travailler pour son pays ne ferait jamais de pareilles choses », a-t-il signalé.



Quant à l’efficacité des pratiques occultes et d’autres sacrifices humains, le traditionnaliste se montre sceptique. Pour lui, « le voyant pour gagner de l’argent n'a que deux voies : celle du travail ou celle de l’arnaque »