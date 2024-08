Koumpentoum : Six (6) des huit (8) personnes décédés dans la collision entre un bus et un minicar identifiés

La collision tragique survenue le week-end dernier fa fait 14 victimes, dont six corps ont été identifiés. Les personnes décédées sont : Seydou Diallo, né en 1996 à Koumpentoum, mécanicien ; Mamadou Tanou Coulibaly, né en 1994 à Sankagne ; Yéro Diao, né en 1967 à Gniby, berger ; Moussa Diallo, né en 1999 à Galoya ; Mamadou Keita, né en 1985 à Dabola, Guinéen ; et Alassane Gaye.



L’accident, survenu à 6h35 du matin, a impliqué un minicar sénégalais et un bus de transport en commun malien. La collision a été d’une violence inouïe, causant la mort instantanée de six passagers du minicar. Huit autres personnes ont été gravement blessées, et deux passagers supplémentaires sont décédés plus tard à l’hôpital régional de Tamba. Les victimes blessées comprennent Kadiatou Camara, Mariama Dia, Abdoul Wakhab Diallo, Moussa Dia et Baye Modou Gaye.



L’enquête préliminaire indique un possible excès de vitesse et l’indiscipline des conducteurs comme causes de l’accident. Le chauffeur du bus malien, Boubacar Sall, a pris la fuite mais a été appréhendé en fin de journée en tentant de retourner clandestinement au Mali. Son coéquipier, El H. Oumar Bâ, a été arrêté sur place, rapporte L’Observateur.