Kylian Mbappé réintègre le groupe du PSG

Kylian Mbappé n'est plus un indésirable au PSG : à la suite des discussions qui ont repris entre le club et son entourage, jugées positives et constructives, l'attaquant international français quitte le « loft » et réintègre le groupe d'entraînement dirigé par Luis Enrique.



Il peut de nouveau être utilisé par l'entraîneur espagnol - ce qu'il n'a été qu'une seule fois, en match amical, contre Le Havre (2-0), face à qui il avait d'ailleurs marqué. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, se rend ce dimanche matin au centre d'entraînement, à Poissy, où il devrait de nouveau rencontrer Mbappé et discuter avec lui.



« Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », a communiqué ce dimanche matin le club parisien