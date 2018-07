L'AFD prête au Sénégal 29,5 milliards FCfa pour renforcer son réseau électrique

Amadou Ba, ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et M. Yazid Bensaïd, Directeur adjoint du département Afrique subsaharienne de l’Agence française de développement, ont signé jeudi à Dakar, en présence de M. Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, et de M. Mansour Elimane Kane, ministre du Pétrole et des Energies, deux conventions de financement afin de moderniser et de renforcer le réseau de la Senelec pour favoriser l’essor des énergies renouvelables et l’accès à l’énergie.



Ces financements d’un montant total de 51,65 millions d’euros (environ 34 milliards de FCFA) comprenant un prêt de l’AFD de 45 millions d’Euros (29,5 milliards FCFA), et une subvention sur fonds délégués de l’UE de 6,65 millions d’Euros (4,4 milliards FCFA) appuieront le renforcement et le développement de l’intelligence du réseau électrique de la Senelec pour une meilleure intégration de la production électrique provenant d’énergies renouvelables additionnelles.



Ce projet permettra ainsi d’améliorer la qualité des services énergétiques rendus et de densifier les réseaux dans les zones les moins desservies.



