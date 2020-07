L’AIBD va lancer BITI, sa nouvelle solution de réservation digitale

L’Aéroport Dakar Blaise DIAGNE, lance sa nouvelle plateforme de réservation BITI en ligne https://reservation.dakaraeroport.com à partir du 15 juillet 2020 à destination des voyageurs. Un acronyme qui en dit long sur l'envergure de cette solution.BITI signifie en effet en wolof « Extérieur » et « Being Inside Traveler International » en anglais. Une combinaison linguistique qui révèle la portée de ce projet à destination des sénégalais mais aussi au reste du monde.BITI, un système moderne, fiable et sécuriséBITI est un service de réservation(s), d’achat(s) et de paiement(s) de ticket(s) par l’entremise d’une multitude de canaux à savoir téléphonique, sur internet et sur mobile / smartphone. BITI est en ce sens une plateforme complète et proposera de réserver instantanément des hébergements (hôtels, habitat privé, auberges, campements), des billets d’avion et des restaurants. A sa mise en ligne, le 15 juillet 2020 la solution permettra la réservation de véhicule de transport ; taxis, VTC, autocar.Il n’est plus nécessaire de patienter de longues minutes pour avoir une voiture. Avec la solution mise à disposition par l’AIBD, l’usager dispose d’une multitude d’avantages uniques : plus besoin de s’encombrer avec des tickets : le titre de transport est désormais dématérialisé ; plus besoin de collecter des factures physiques ; plus besoin de marchander ou négocier avec plusieurs prestataires, ils sont tous disponibles dans une seule et même plateforme.La santé et la sécurité deux axes prioritaires de l’Aéroport Dakar Blaise DIAGNEOutre le volet économique, BITI répond également à l’urgence sanitaire actuelle. Les passagers sont tenus de respecter scrupuleusement les règles permettant de se protéger et de protéger les autres voyageurs de la Covid19, parmi lesquelles, le port du masque dans les véhicules. C’est en ce sens qu’il est encouragé vivement d’utiliser cette solution afin de limiter les contacts à l’arrivée.