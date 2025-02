L’AJMS rend hommage à Badara Ndiaye, « fervent défenseur » des droits des migrants

L’Association des Journalistes en Migration et Sécurité (AJMS) qui a appris avec « une immense tristesse » le décès de Badara Ndiaye, président de l’ONG DIADEM, survenu mercredi à Dakar, a rendu un hommage au « fervent défenseur » des droits des migrants, indique un communiqué transmis à PressAfrik.



Dans le document, L’AJMS salue la mémoire d’un « homme engagé et visionnaire », dont les actions ont profondément marqué la cause migratoire en Afrique de l’Ouest.



Selon l’AJMS, son départ « constitue une perte immense » pour les défenseurs des droits humains et pour tous ceux qui luttent en faveur d’une migration plus humaine et sécurisée.

Militant infatigable des droits des migrants, Badara Ndiaye a consacré sa vie à la défense des plus vulnérables et à la lutte contre la migration irrégulière.



À la tête de l’ONG DIADEM, il a œuvré sans relâche pour l’accompagnement des migrants de retour et la mise en place de solutions durables pour leur réinsertion sociale et économique au Sénégal.