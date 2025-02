L'ANACIM alerte sur l'arrivée d'une houle dangereuse sur la côte dimanche

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une houle dangereuse dans le secteur nord-ouest pouvant atteindre 3,5 mètres de hauteur va toucher la côte sénégalaise, à partir de dimanche.



Dans un bulletin transmis à l’APS, l’agence signale que cette houle dangereuse touchera la Grande Côte, Dakar et Petite Côte à partir du 16 février, à 12 heures.

« Elle s’étendra sur la Casamance dès le 19 février et se maintiendra sur les côtes sénégalaises jusqu’au 20 février 2025 à 23 heures », ajoute l’ANACIM.