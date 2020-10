L'ANACIM annonce un temps chaud et ensoleillé dans les prochaines 72 heures

L’Agence météorologique nationale a annoncé qu'un temps chaud et ensoleillé va prédominer au cours des prochaines soixante-douze heures, dans le territoire sénégalais, à l’exception de l’extrême Sud-ouest du pays.



Elle ajoute que dans l'extrême Sud-ouest, ‘’le ciel deviendra par moments nuageux, voire couvert, avec une faible chance d’avoir de fines pluies cette nuit et dans la soirée du samedi’’.



Les prévisionnistes de l’agence météorologique annoncent ‘’La chaleur sera d'avantage sensible, au fil des jours, sur l’ensemble du territoire’’, durant les prochaines soixante-douze heures.



Ils indiquent que ‘’Les visibilités seront généralement bonnes’’, ajoutant que les vents seront d’intensité faible ou modérée, au-delà de samedi.