L’APIX-SA signe une convention de partenariat avec la CDC

Dans le cadre de la territorialisation des investissements, l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX-SA) a signé, ce mercredi 7 août 2024, une convention de partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC).



« Dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer la résilience économique du pays face aux défis mondiaux, tout en redynamisant au plan interne les pôles économiques, APIX-SA a placé au cœur de sa stratégie l’impératif de territorialisation de l’investissement, de mobilisation de la diaspora sénégalaise et des investissements intra-africains afin de réaliser la vision des autorités sénégalaises, en favorisant le développement d’infrastructures stratégiques, ainsi que l’aménagement et la promotion de zones aménagées pour l’investissement(ZAI) », lit-on sur le communiqué.



L’ambition ainsi affichée devrait notamment permettre « l’essor de villes industrielles afin de créer de la valeur et de la richesse pour les populations ». Pour répondre efficacement à ces défis, APIX-SA s’est résolument engagée à « la création d’un environnement des affaires favorable à l’investissement, créateur d’emplois de masse et de valeurs pour notre économie », ajoute le document.



Selon le communiqué, les principaux axes de collaboration avec la CDC portent sur : « le montage, la structuration et le financement des infrastructures ; la structuration, le financement et le développement territorial des zones d’activités ; le développement d’un programme de financement du secteur privé local ; et enfin, le développement de programme pour renforcer l’attractivité du Sénégal en termes d’investissements. S’y ajoutent la structuration, le financement et le développement de projets Green, la structuration, le financement et le développement de programmes souverains, et tout autre axe de collaboration qui feront l’objet d’un accord spécifique entre les parties ».