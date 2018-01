L'APR décaisse 1 milliard pour une permanence futuriste

Le parti présidentiel voit les choses en grand. C’est dans cette optique qu’il s’est procuré un terrain de 200 m2 d’une valeur de 600 millions de francs CFA pour abriter les locaux de sa future permanence.La construction de cette bâtisse dont l’architecture a été approuvée par le président de l’APR et ses collaborateurs, va couter plus d’un milliards de francs CFA. Mais, les responsables dudit parti, qui se sont confiés à nos confrères de L’Observateur ont d’ores et déjà fait savoir que Macky Sall avait déjà mis la main à la poche en casquant 50 millions de francs CFA . Quant aux ministres de l’APR, ils ont pris l’engagement de participer à hauteur de 5 millions de francs CFA chacun. Et la contribution pour les autres bonnes volontés est fixée à 1000 francs CFA.Le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne à qui est confié le pilotage de la collecte a déjà recueilli 300 millions de francs CFA. Mais, annonce une source, si des lenteurs sont notées, c’est parce que Macky Sall a décidé de se passer de la participation des hommes d’affaires et autres.