«L’APS va se parer d'un nouveau visage (Ministre)

L’Etat va bientôt se pencher sur le cas de l’Agence de presse sénégalaise (Aps). C’est ce qu’a révélé vendredi, Abdoulaye Bibi Baldé. Devant son Directeur général, Thierno Birahim Fall, le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique a fait savoir que le Président Mack Sall s’est fixé pour objectif de moderniser cet outil.



«L’Agence de presse sénégalaise sera modernisée, elle aura un plan stratégique de développement et un nouveau statut. L’Agence va signer un contrat de performance avec le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan», a-t-il déclaré.



D’ailleurs, indique-t-il, «Nous avons reçu des instructions claires du président de la République, Macky Sall pour changer le statut de l’Aps».



M. Baldé qui présidait l’atelier de validation de la revue annuelle conjointe du ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique, s’est félicité des efforts fournis par ses journalistes malgré les maigres moyens dont dispose l’Agence.



Le discours de Bibi Baldé ne manquera pas de réconforter les travailleurs, lesquels avaient observé une grève pour réclamer de meilleures conditions de travail.