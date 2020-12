L'ARMP publie les rapports des marchés publics 2018-2019, ce mercredi

L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) présente ses rapports des gestions 2018 et 2019, ce mercredi à 16h30, en mode virtuel, a appris PressAfrik. La même source renseigne que les rapports seront publiés sur le site officiel et accessibles dès la fin de la cérémonie.



Ces rapports produits annuellement par l'Autorité de régulation renseignent sur l’efficacité et la fiabilité du système de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public, assortis de toutes recommandations susceptibles d’y apporter des améliorations, comme le stipule les termes de l’article 2.13 du décret régissant son fonctionnement.