L'Afrique du Sud rappelle son ambassadeur en Israël

L'Afrique du Sud a rappelé son ambassadeur en Israël en guise de protestation face à la mort de 60 manifestants tués par les soldats de l'Etat hébreux lundi.



Le gouvernement a déclaré que la décision a été prise à la lumière de la "manière aveugle et grave" de l'attaque des civils par les forces israéliennes.



Affrontements meurtriers entre Palestiniens et soldats israéliens



Les manifestants palestiniens et les soldats israéliens se sont affrontés à la frontière lorsque les États-Unis ont ouvert leur première ambassade à Jérusalem - une décision controversée qui a été largement condamnée - et qui a exaspérée les Palestiniens.



Les tueries ont choqué de nombreuses personnes à travers le monde.



Israël bombarde une position du Hamas



Cependant, la décision de l'Afrique du Sud a été critiquée par le Conseil des députés juif sud-africain et la Fédération sioniste d'Afrique du Sud, qui ont défendu le "droit de défendre sa propre frontière et ses propres citoyens" dans un communiqué publié aujourd'hui.



Un employé du Consulat français arrêté en Israël



La déclaration accuse également le gouvernement sud-africain de donner dans la provocation en suscitant "des commentaires antisémites sur diverses médias sociaux".



"C'est une victoire seulement pour l'extrémisme au Moyen-Orient. Nous appelons le gouvernement sud-africain à reconsidérer sa décision immédiatement ", conclut le communiqué.