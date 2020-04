L'Allemagne planche sur une levée du confinement à partir du 19 avril

La fin du confinement est-elle proche en Allemagne ? Le ministère de l'Intérieur allemand a établi, lundi 6 avril, une liste de propositions, compilées dans un projet de plan d’action, qui devraient rendre possible un retour à la vie normale après le 19 avril. Parmi ces mesures figurent l'obligation de porter des masques en public, les limites des rassemblements publics ou encore la détection rapide de l'infection.



L'objectif est de maintenir le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes contaminées par un seul malade, en-dessous de 1, soit le seuil en-deçà duquel une épidémie recule, tout en assurant un retour progressif à la normalité.



Pour que cela soit possible, des mécanismes devront être mis en place, comme tracer plus de 80 % des personnes mises en contact par une personne infectée, dans les 24 heures suivant le diagnostic. Les personnes contaminées et celles avec lesquelles elles ont été en contact seront alors placées en quarantaine, chez elles ou dans des hôtels.



Usage obligatoire de masques



À noter également que les écoles pourront rouvrir sur une base régionale et des contrôles stricts aux frontières seront étendus. Le gouvernement entend par ailleurs alléger les contrôles aux frontières, mais continuera d'interdire les grands rassemblements et les fêtes privées. En outre, dès que suffisamment de masques seront disponibles, leur usage sera obligatoire dans les trains, dans les bus ainsi que dans les usines et dans les bâtiments publics.



Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, l'Allemagne se pose en modèle européen de la gestion de la crise sanitaire. Au total, le pays compte 95 391 cas, soit 3 677 de plus que dans le bilan précédent. Selon l'Institut Robert Koch, le Covid-19 a tué 92 personnes de plus entre dimanche et lundi, portant le bilan allemand de l'épidémie à 1 434 morts.



Le porte-parole du gouvernement fédéral, Steffen Seibert, a cependant assuré lors d'une conférence de presse que le gouvernement n'était pas en mesure de donner la moindre date de sortie de confinement en Allemagne, en vigueur depuis le 22 mars.