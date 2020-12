L'Allemagne réagit à la lourde sanction contre Thuram, le carton de United face à Leeds fait les gros titres

Marcus Thuram lourdement sanctionné par son club



En Allemagne, l'affaire du crachat de Marcus Thuram sur un adversaire lors du match face à Hoffenheim fait encore les gros titres. En effet, le quotidien Bild l'évoque sur sa une et met en avant la lourde amende pour le Français. Son club le condamne à payer 150 000 € pour son geste et il risque une grosse suspension. La presse allemande n'a pas aimé ce geste et c'est près d'un mois de salaire qui est retenu pour le sanctionner. Enfin, de son côté le magazine Kicker revient sur le «champion de Noël», qu'est le Bayern Munich qui va passer les fêtes au chaud. Après avoir écarté un challenger, le Bayer Leverkusen, ce week-end (2-1), le club bavarois mérite bien son titre de «meilleure équipe de l'année», incarnée par son serial buteur : Robert Lewandowski, juge le média…



Le double visage de Manchester United fascine l'Angleterre



En Angleterre, Manchester United a frappé un grand coup hier en Premier League ! Le match entre MU et Leeds United nous a offert tout ce qu'il y a de plus fou dans le football anglais. En effet, les Red Devils se sont imposés 6 buts à 2 mais comme le reprend The Times sur sa Une : «cela aurait pu faire 12 buts à 4», comme l'a déclaré Ole Gunnar Solskjaer après la rencontre. Et ce matin, les éloges pleuvent sur les Red Devils. La performance XXL de Manchester United, capable du meilleur comme du pire ces dernières semaines, face au Leeds de Marcelo Bielsa fait grand bruit. The Guardian estime que c'était «une joie puissance 6», hier à Old Trafford. Le Daily Express reprend également la déclaration du coach norvégien mais indique surtout que «les Red Devils déboulonnent leurs vieux rivaux dans un match de folie avec 43 tirs.» Tout simplement exceptionnel. Ce que retient le Daily Mirror, c'est avant tout que «United s'empare de la 3e place du classement» grâce à ce succès. L'autre résultat majeur de cette journée de Premier League est la défaite de Tottenham face à Leicester (2-0). Le Daily Telegraph estime que les «Foxes étaient en feu», incarnés par l'inusable Jamie Vardy.



Les records s'enchaînent en Serie A



En Italie, la bataille pour le titre fait rage ! Et le leader, l'AC Milan n'a pas tremblé contre Sassuolo hier après-midi (2-1). Les Rossoneri n'ont d'ailleurs pas mis longtemps pour se mettre à l'abri puisque Rafael Leão a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A en 6 secondes ! Un record qui fait la Une de La Gazzetta dello Sport qui estime que «c'est le flash du Milan pour le Scudetto !» Dans le même temps, l'Inter a répondu à son voisin en s'imposant (2-1) face à la Spezia. Les deux clubs lombards se rendent coups pour coups mais seule la Juve tient le choc, souligne le journal au papier rose. De son côté, Tuttosport, revient sur le côté historique et le record de ce début de saison en Serie A. Le but extrêmement rapide de Leão, les 35 buts en 46 matchs cette année de Romelu Lukaku ou encore le fait que Ronaldo soit décisif toutes les 68 minutes avec la Juve. C'est un sacré duel de buteurs qui a lieu en Serie A cette saison.