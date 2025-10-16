L’Alliance Pour la République annonce sa participation à la marche nationale contre la cherté de l’électricité

Le Collectif Noo Lank organise le vendredi 17 octobre 2025 une Grande Marche nationale pacifique pour dénoncer la cherté du prix de l’électricité et ses conséquences sur les ménages, les travailleurs et les PME. Le cortège est prévu à partir de 15h00, du Rond-point SIPRES jusqu’au Rond-point Pentola, sur les Deux voies de Liberté 6.



Dans un communiqué transmis à PressAfrik, l’Alliance Pour la République (APR) affirme sa solidarité au collectif et annonce sa participation à cette mobilisation populaire. « Le parti prendra toute sa part dans cette mobilisation populaire », souligne le document. L’APR appelle « ses responsables, militants et sympathisants et tous les Sénégalais à manifester pacifiquement pour défendre le droit vital des populations à l’électricité à un coût raisonnable ».



Le communiqué rappelle que « la marche vise à attirer l’attention sur l’injustice énergétique subie par les ménages, les difficultés croissantes des travailleurs, artisans, secteurs productifs, ainsi que l’asphyxie des PME et des familles ».