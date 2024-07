L'Alliance des États du Sahel tiendra son premier sommet le 6 juillet à Niamey

À Niamey, le mot d'ordre est passé. Pour ce premier sommet de l' Alliance des États du Sahel annoncé comme un « événement historique » les populations ont été invitées à sortir « massivement afin d'accueillir chaleureusement les leaders révolutionnaires qui œuvrent pour la sécurité et le développement de la région ». Niamey entend en effet marquer le coup, et donner une impulsion à cette jeune organisation dont les chefs respectifs sont arrivés au pouvoir entre 2020 et 2023 par des coups d'État.Ce sera la première rencontre du genre entre les trois chefs d'État, même si plusieurs rencontres bilatérales ont déjà eu lieu. Tous ont depuis tourné le dos à la France, l'ancien colonisateur, et à la Cédéao , qu'ils accusent d'être inféodée à Paris et de ne pas assez les soutenir dans leurs batailles contre les jihadistes.Malgré cette prise de distance, plusieurs chefs d'État de la région continuent d'appeler au dialogue entre les deux blocs. C'est notamment le cas de Bassirou Diomaye Faye du Sénégal qui, à peine installé au pouvoir à Dakar, avait jugé possible une réconciliation entre la Cédéao et l'AES.