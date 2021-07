L'Amérique du Sud salue le sacre de Messi et de l'Argentine, Griezmann veut retourner à l'Atlético de Madrid

Le continent sud-américain célèbre le sacre de Messi

Cette nuit, Lionel Messi et l'Argentine ont battu le Brésil en finale de la Copa America, à Rio (1-0). C'est Angel Di Maria qui a inscrit le but vainqueur à la 22e minute et plongé tout le pays dans l'extase. «Champions», titre Diario Hoy ce dimanche matin comme un soulagement après plus de 28 années de disette. Du coup, c'est tout un pays qui s'enflamme. Pour El Ancasti, les Argentins sont «rois d'Amérique» à nouveau. Surtout, c'est tout un peuple qui voit enfin Lionel Messi soulever un trophée avec sa sélection nationale, lui qui était maudit jusque-là. «La joie argentine n'aura pas de fin», promet le Rio Negro alors que pour Mundo D, «l'histoire» a été écrite cette nuit au Maracana de Rio. Au-delà de l'Argentine, c'est même tout un continent qui se réjouit pour Lionel Messi, enfin vainqueur avec sa sélection. «Mérité», écrit Ovacion ce matin avec un jeu de mots en espagnol avec le nom de Messi.





Griezmann veut retourner à l'Atlético

Le FC Barcelone continue son mercato. Samedi, nous vous parlions d'un possible échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez avec l'Atlético de Madrid. Et bien selon Mundo Deportivo ce dimanche, cela avance bien. En effet, les deux techniciens, des deux clubs respectifs, Ronald Koeman et Diego Simeone, seraient plutôt d'accord pour ce deal. Saul serait lui aussi enthousiasmé par le projet barcelonais. Comme le Français qui voudrait retourner chez les Colchoneros à en croire le journal Sport. Le média précise que le Barça a d'autres options sur la table pour le départ du Français. Cela ne sera pas obligatoirement un départ vers l'Atlético. Affaire à suivre.



Le Real ne fera pas pression pour Mbappé

Ça parle de Kylian Mbappé ce dimanche en une de As. Le média explique que le Real Madrid ne forcera pas les choses pour l'international français cet été. Le club espagnol ne veut pas aller au bras de fer avec le PSG. Alors que l'entourage de Mbappé préfèrerait que les Madrilènes y aillent franchement sur ce dossier afin de faire comprendre au PSG les envies de la star. Mais même si c'était le cas, Paris réclamerait au minimum 150 M€ pour son joueur. Les contraintes du fair-play financier passent en effet par la capitale française.