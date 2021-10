L'Amicale des travailleurs de l'électricité en grève de la faim, annonce Y en a marre

L’Amicale des Travailleurs de l’Electricité (ATE) a entamé ce lundi 11 octobre une grève de la faim (sous l’auto-pont Saint-Lazar, sur la VDN), dans la continuité du combat pour leur régularisation au sein de la Senelec.



Venus de toutes les régions du Sénégal, ces hommes et femmes (499 personnes) qui travaillent depuis 2, 4, 7, 10 ans ou plus pour la Senelec, réclament des contrats de travail leur permettant de bénéficier des avantages sociaux et de mieux préparer leur retraite.



Pour rappel, ces prestataires, depuis plusieurs mois, ont organisé des marches et conférences de presse pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils se trouvent, rencontré Papa Mademba Biteye directeur de la Senelec- L'Officiel et Mme Sophie Gladima Siby Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie, adressé une correspondance à la Médiature de la République du Sénégal sans réel avancement.



Présent aux côtés de l’ATE depuis le début de la lutte, Y en a marre exige que le ministère du Pétrole et des Énergies du Sénégal et la direction de la Senelec mettent fin à leur dilatoire et trouvent d’urgence des solutions concrètes avant que cette situation ne dégénère.