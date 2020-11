L’Anacim annonce une houle dangereuse dans le secteur nord-ouest de mardi à mercredi

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé que toute la côte sénégalaise sera soumise à une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2.5 m, de mardi à 09h à mercredi à 21 h00.



Ainsi, une vigilance s’impose, à cause des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle prévus et qui pourraient occasionner des accidents en mer et des inondations côtières (débordement de l’eau sur la terre), prévient-elle dans un bulletin météorologique spécial (BMS).