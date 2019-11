L'Angleterre s'en prend à Pep Guardiola

Malgré la claire défaite contre Liverpool, l'Angleterre a souligné l'attitude de Pep Guardiola et ses coups de sang contre l'arbitrage de la rencontre. La presse n'a pas aimé la manière dont l'entraîneur a affronté les polémiques d'arbitrage.



Le 'Guardian' commence ce lundi matin avec une déclaration de Barney Ronay : "L'arrogance le rend victorieux mais c'est aussi son plus gros point faible." L'expert du média a été choqué par son choix de faire jouer Angeliño.



"Quelle équipe va à Anfield pour jouer un match avec un gardien remplaçant, les restes de la forme de Stones et un défenseur latéral comme Angeliño ? City n'a pas perdu à cause d'erreurs arbitrales", a lâché le journaliste concernant les choix du Catalan.



Dans le 'Sun', c'est Alan Shearer qui critique la composition de l'équipe de Guardiola : "Si Fernanhinho avait joué au milieu et non en tant que défenseur central, Liverpool n'aurait peut-être pas été aussi à l'aise."



Cette défaite à Anfield pourrait bien faire du mal à la réputation de l'entraîneur de Manchester City, et marquer un tournant dans la saison pour les Citizens et leur manager.