L'Angleterre se moque de City, les bons coups de Carlo Ancelotti pour son retour au Réal Madrid

«Qui a besoin de Harry Kane ?»



En Angleterre, la Premier League nous offrait un choc dès la première journée entre Tottenham et Manchester City ! Et on a déjà assisté à une première surprise : le champion est tombé ! Les Cityzens se sont inclinés (1-0) face aux Spurs avec un but de Heung-min Son ! Et comme les choses sont bien faites en général, City retrouvait l'équipe où joue Harry Kane, cible numéro une des Skyblues en attaque sur ce mercato. L'attaquant anglais n'était pas convoqué pour cette rencontre mais The Game, le supplément foot du Times, se moque gentiment de Pep Guardiola et de son équipe : «si seulement j'avais un attaquant qui pouvait marquer chez les Spurs…» Car City s'est incliné pour la 4e fois d'affilée contre les Spurs. Et plus largement ce sont tous les tabloïds qui se régalent des déboires de City en mettant en avant Heung-min Son pour éclipser Harry Kane. C'est le cas du Daily Mirror qui s'interroge : «qui a besoin de Harry ?». D'ailleurs, Nuno Espirito Santos, le coach de Tottenham, a confié que l'attaquant des Three Lions n'irait nulle part avant le 31 août. Pour le Daily Star, même «sans Kane, il n'y a pas de problème» pour les Spurs. Même chose en Une du Daily Express : «pas de Harry, pas d'inquiétude.» Maintenant, le joueur de 28 ans va devoir se remettre la tête à l'endroit car son club a décidé de ne rien lâcher malgré ses envies de départ…





Carlo Ancelotti impose déjà sa patte au Real Madrid



En Espagne, en Une de AS, on évoque le Real Madrid qui a réussi son entrée dans cette nouvelle saison avec une belle victoire contre Alavés, samedi (4-1). Et c'est notamment, Carlo Ancelotti qui a parfaitement réussi son retour sur le banc merengue. Comme l'indique le quotidien madrilène, «l'Italien a remobilisé un vestiaire qui avait eu du mal à terminer la saison dernière. Il remet sur pied des joueurs comme Hazard ou Bale et compte sur eux. Ce sont les bons coups de Carlo», explique le journal. Et c'est de bon augure pour la suite… En attendant peut-être un renfort et pas n'importe lequel, Kylian Mbappé ! Comme l'annonce Marca sur sa couverture, c'est «la dernière ligne droite» pour le Real Madrid afin de boucler l'arrivée de l'international français. «L'opération pour la signature éventuelle de Mbappé à Madrid entre dans sa phase décisive cette semaine. Le joueur a déjà fait savoir au PSG qu'il ne renouvellerait pas. La pression du club français est à son maximum mais des doutes commencent à émerger. Madrid a préparé son offre.» On en a pas terminé avec cette histoire !



L'OL prend cher après la débâcle à Angers



En France, l'Olympique Lyonnais a pris une petite fessée hier, non même une «leçon de football», comme le résume Le Progrès ce matin sur sa couverture. Battu lourdement à Angers, hier après-midi, Lyon déçoit en ce début de saison. «Battus dans les duels et percutés sans relâche par une belle équipe d'Angers, en grande difficulté dans l'animation du jeu, les Lyonnais ont sombré (3-0), finissant à 10 après l'expulsion de Cornet. Triste spectacle», se lamente le quotidien régional. Pour L'Équipe, l'OL était carrément à «la dérive» et cette prestation n'a pas vraiment plus à Peter Bosz, son entraîneur qui n'a pas été tendre avec ses joueurs après la rencontre. «Si on veut gagner quelque chose, ça doit changer et vite. Je ne suis pas du tout content avec ce que j'ai vu aujourd'hui», a-t-il notamment déclaré. Le message est passé. Un mot sur l'un des leaders à égalité avec le PSG et Angers justement, Clermont Foot, le promu qui est la sensation de ce début de saison. Le club qui fait ses premiers pas en Ligue 1 fait la Une de La Montagne qui évoque une «fête à la maison.» Les Clermontois se sont imposés (2-0) face à Troyes pour leur première à domicile dans l'élite.