L’Angleterre sous le choc de l’élimination de Liverpool, Cristiano Ronaldo en quarantaine

L’Angleterre sous le choc de l’élimination de Liverpool



Le champion en titre est tombé ! Battu par l’Atlético de Madrid à l’aller en Espagne (0-1), Liverpool est de nouveau tombé hier soir contre ces mêmes Colchoneros (2-3 après prolongations). Un scénario dingue qui élimine donc les Reds au stade des 8es de finale et qui choque l’Angleterre ce matin, qui ne s’attendait absolument pas à ce coup de tonnerre. Pour le Daily Express, les hommes de Jurgen Klopp sont « rouges et enterrés. » Mais un homme cristallise les critiques ce matin dans la presse : le gardien de but de Liverpool, Adrián. Coupable sur le premier but de l’Atlético, le remplaçant d’Alisson, blessé pour cette rencontre, a déçu. Il a été « à l’agonie » pour le Daily Telegraph. « Liverpool a été éliminé après sa bourde », titre le Times. Bref, cette élimination du tenant du titre est un coup de massue.



Cristiano Ronaldo en quarantaine



C’est le choc de cette soirée de mercredi ! Daniele Rugani, défenseur central de la Juventus, a été testé positif au coronavirus hier. Il s’agit du premier cas en Serie A, concernant un joueur. Et désormais, toutes les mesures sont prises pour éviter que le virus se propage. La Vieille Dame est confinée dans un hôtel pour deux semaines, tout comme l’Inter, dernier adversaire en date de la Juve dimanche dernier. Cristiano Ronaldo, de son côté, est bloqué au Portugal, sur l’île de Madère. Les vols entre son pays et l’Italie étant suspendus, le quintuple Ballon d’Or n’a pas pu revenir dans son club après avoir rendu visite à sa mère, malade depuis quelques semaines. Mais ayant été en contact avec Rugani dans les jours précédents, CR7 est désormais en quarantaine, comme l’écrit A Bola ! Une sacrée information qui va sans doute modifier la programmation de l’affiche Juventus-OL de la semaine prochaine.



L’Atlético salué en Espagne

« Héroïque ! » Voilà comme le journal Marca qualifie l’exploit et la qualification de l’Atlético de Madrid sur la pelouse d’Anfield hier. Les Colchoneros ont réussi à sortir les champions d’Europe en titre, dans leur antre après une prolongation incroyable (2-3). Trois hommes sont mis en avant ce matin par la presse : Marcos Llorente, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Alvaro Morata, troisième buteur hier soir, et surtout Jan Oblak, auteur d’une prestation sensationnelle à Anfield. Le portier madrilène a effectué 10 parades hier sur les 12 tirs cadrés de Liverpool ! Pour As, c’était « un soir de gloire à Anfield » alors que même Mundo Deportivo est tombé dans « la folie » de ce match comme le prouve sa couverture du jour.