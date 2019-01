L’Angleterre sous le choc de la blessure de Harry Kane

« Harry Kane absent de la course au titre » C’est un très gros coup dur pour Tottenham. Blessé à la cheville, l’attaquant des Spurs, Harry Kane, sera éloigné des terrains pour deux mois. Et les journaux anglais ont bien compris l’importance de cette information ce matin. Quasiment tous font leur une sur l’international anglais.



Pour le Mirror et le Daily Mail, c’est « Calamity Kane » alors que pour le Sun ou encore le Daily Star, on assiste à « la douleur de Kane ». Mais le titre qui résume le mieux cette blessure est celui du Daily Express : « Kane absent de la course au titre », écrit le tabloïd. En effet, le buteur anglais manquera environ 11 matchs et laissera donc orphelins les Spurs dans la bataille avec Liverpool et Manchester City pour la première place. Voir avec Chelsea, Arsenal et Manchester United pour la Ligue des champions.